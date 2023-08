Gelderland, houd de regenboog aan boord! Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 172 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Benson Kua

Je ziet ze overal verschijnen: regenbogen. Het mag duidelijk zijn dat er weer volop Pride wordt gevierd in Amsterdam. Maar niet alleen daar, want de regenbogen poppen op tot ver buiten de hoofdstad. Ook de provincie Gelderland doet mee in het feestgedruis. Zaterdag vaart een groep lhbti+ Gelderlanders schouder aan schouder met onder anderen de Commissaris van de Koning over de Prinsengracht.

Een belangrijk signaal vanuit de provincie. Want zichtbaarheid en acceptatie gaan hand in hand, maar dan moeten die twee wel samen zijn. Hier stuiten we op een opmerkelijk punt: de provincie doet wel aan zichtbaarheid, maar heeft nog geen stevig regenboogbeleid voor de acceptatie.

Ironisch is dat het eerste Gelders Regenboog Stembusakkoord afgelopen februari nog op steun kon rekenen van een meerderheid van de partijen, waaronder de BBB en het CDA. Toen de stembureaus sloten, bleek er in de coalitieonderhandelingen geen ruimte meer te zijn voor dit thema. Voor regenboogbeleid werd de boot afgehouden.

Het belang van regenboogbeleid kan niet genoeg benadrukt worden. Conservatieve winden vanuit verschillende delen van de wereld waaien steeds harder, waardoor de rechten van queer mensen en die van vrouwen steeds verder onder druk komt te staan. Je ziet dat rond thema’s als abortus, maar ook rondom de nog altijd niet aangenomen wet waarmee transgender personen hun geslachtsvermelding kunnen wijzigen. Er worden ontzettend veel valse tegenstellingen en desinformatie verspreid door die conservatieve krachten, en media gaan er vaak gretig in mee.

Het gevolg? Woorden van haat leiden steeds vaker tot daden van haat. Ik heb dit zelf ondervonden toen ik in juni werd belaagd in de trein, puur omdat ik ben wie ik ben. Ik ben niet de enige. Mijn vrienden, bekenden, maar ook vreemden hebben soortgelijke ervaringen.

Door deze voorvallen durven steeds minder lhbti+ personen hand in hand over straat te lopen of hun partner in het openbaar een kus te geven. Transgender personen, zoals Rikkie Kollé die onlangs Miss Nederland werd, krijgen veel haat en discriminatie over zich heen. Nederland is allang geen wereldwijde koploper meer en dat resulteert onder andere in het groeiende gevoel van onveiligheid.

Daarom is meedoen aan Pride zo essentieel. Iets dat driekwart van de regenbooggemeenschap ook vindt, blijkt uit een recente peiling van EenVandaag. Dat doet de provincie Gelderland dus goed, maar Pride is meer dan het vieren van diversiteit. Waar de provincie de boot mist, is bij het stevige beleid rondom acceptatie van lhbti+ mensen. De eerste stap is gezet met zichtbaarheid tijdens de Canal Parade in Amsterdam, nu is het tijd voor de inhoud.