Geld geldt

25 nov. 2023 - 8:46

"Gemak dient de Mens" als je het evolutionair omdraait wordt het "De Mens, slaaf van het Gemak". Eric Sadin in recent NRC artikel over "Machine Mensen" (zombies) https://archive.ph/eO89w Sprak laatst met een collega die zelf gewenst kinderloos is, hij had een vriendin die vanuit haar bewust alleenstaande moeder gedachte, een Sperma bestelling had gedaan bij Cyrosinternational in Denemarken, ze had dat daar gedaan omdat ze geen (mogelijke) complicaties voor de toekomst wou, je kan daar tegen betaling via het internet swipen, door de Donor profielen en afhankelijk wat je financiele bijdrage is, bepalen wat je in je "boodschappenmandje" gepropt krijgt. Wil je die Sperma Donor alleen voor je zelf, dan kost je dat 45.000 euries https://www.cryosinternational.com/nl-nl/dk-shop/prive/informatie/een-spermadonor-kiezen/donorexclusiviteit/ Voor een filosofische uitwerking was en is Heideggers zijn "Vraag naar Techniek" een lees tip waard. Wat quotes, "Het is angstaanjagend duidelijk geworden dat onze technologie onze menselijkheid voorbij is gestreefd" Albert Einstein "Mensen zijn de werktuigen van hun werktuigen geworden." Henry David Thoreau "De productie van te veel nuttige dingen leidt tot veel nutteloze mensen" Karl Marx PINK FLOYD - Welcome to the Machine - Lyrics https://www.youtube.com/watch?v=JBPrvDY6hzo "Welcome my son Welcome to the machine Where have you been? It's alright we know where you've been You've been in the pipeline Filling in time" Fijn weekend.