Gekwetste katholieken doen aangifte tegen Charlie Hebdo vanwege cartoon

Twee katholieke organisaties hebben aangifte gedaan tegen het beroemde Franse satirische blad Charlie Hebdo. De aanklacht luidt dat het blad aanzet tot religieuze haat met een cartoon van de heilige Maagd Maria, een katholieke godin die als de moeder van Jezus wordt beschouwd. Volgens de religie is ze onbevlekt ontvangen, wat wil zeggen dat ze zwanger is geraakt zonder geslachtsgemeenschap te hebben gehad. Omdat het christendom monotheïstisch is, wordt Maria niet officieel als godin aangeduid.

Op de bewuste cartoon van het weekblad draagt Maria in de grot van Lourdes, de belangrijkste bedevaartsplaats voor haar verering omdat ze daar begin 20e eeuw aan herderskinderen verschenen zou zijn, de verschijnselen van mpox. 'Eerste verschijning van het virus in Europa' luidt het bijschrift. Maria wordt door onbekenden uitgescholden voor onder meer 'slet', 'hoer' en 'leugenares'. De gekrenkte katholieken noemen de cartoon een directe aantasting van een van de meest vereerde personen. Er is aangifte gedaan tegen de cartoonist Pierrick Juin en de uitgever.

De aangifteplegers stellen dat de vrijheid van meningsuiting niet gebruikt mag worden voor beledigende aanvallen op religieuze overtuigingen, onder meer omdat daar geweld tegen gelovigen uitgelokt kan worden. De formulering is opmerkelijk omdat in januari 2015 een groot deel van de redactie van Charlie Hebdo werd uitgemoord door extremistische moslims die zich gekwetst voelden door cartoons in het blad.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Franse christenen censuur willen plegen. In juli veroorzaakten zich gekwetst voelende christenen een rel over een scene in de opening van de Olympische Spelen die ze als godslasterend zagen. Dat bleek in hun geval onjuist omdat het een tafereel van Griekse goden betrof.