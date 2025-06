Geknevelde lichamen gevonden Middellandse Zee, vermoedelijk vermoorde migranten

De Spaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de vondst van meerdere lichamen in de Middellandse Zee bij de Balearen, waarbij de handen en voeten waren vastgebonden . De politie vermoedt dat het gaat om migranten uit Noord-Afrika die mogelijk tijdens de oversteek zijn vastgebonden en overboord gegooid, vermoedelijk na een conflict met mensensmokkelaars.

Hoewel de meeste migranten die vanuit Noord-Afrika Europa proberen te bereiken de route via de Canarische Eilanden gebruiken, proberen jaarlijks honderden mensen de overtocht van Noord-Afrika naar de Balearen te maken. Tussen januari en juni van dit jaar werden in totaal 31 lichamen gevonden in de wateren en op de stranden van de eilandengroep.