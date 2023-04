Geheime dienst bespioneerde linkse journalisten en werkte samen met rechtse media

Na de oorlog traden veel anticommunistische gereformeerden in dienst bij de BVD. Zij vonden linkse kranten en weekbladen als Vrij Nederland “extra gevaarlijk”. Verreweg de meeste informatie verzamelde de BVD over journalisten van De Waarheid. Zo trof NRC maar liefst zestien BVD-mappen aan over de voormalige verzetsstrijder Joop Wolff, die van 1958 tot 1978 hoofdredacteur was van het communistische dagblad. In het archief liggen ook vijf mappen over zijn opvolger Gijs Schreuders, drie mappen over redacteur Ger Verrips en vijftien over redacteur Wim Klinkenberg. Ondertussen was de geheime dienst blind voor andere gevaren. “Dat is een belangrijke reden dat de BVD in de jaren zeventig de Molukse acties niet heeft zien aankomen”, zegt hoogleraar Beatrice de Graaf in de krant.