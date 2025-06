Geheime chats onthuld: 'boze burgers' van Groningse 'grenscontroles' blijken op geweld beluste racisten

Het BNNVARA-programma BOOS kreeg inzage in de gesloten chatgroep die door Jan H. is aangemaakt om de acties op touw te zetten. Daarin laten de deelnemers zich extreem racistisch uit. Ze fantaseren bijvoorbeeld over het doodtrappen van 'zwarten'. Ook zijn er wensdromen over de koloniale tijd dat zwarte mensen gedwongen werden bevelen op te volgen. Daarnaast worden deelnemers ertoe aangezet zich te bewapenen, zo blijkt uit enkele screenshots.