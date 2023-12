De telefoon staat roodgloeiend bij de Geertcentrale. Vanuit het hele land komen er verzoeken om een hulp-Wilders te sturen. Nu de PVV-leider het druk heeft met de formatie, nemen zijn vervangers de honneurs waar. Zij steken bewoners een hart onder de riem in Meppel, reizen af naar Ter Apel of gooien olie op het vuur in Uden. Plakshot brengt het drukke bestaan van de hulp-Wildersen in beeld.