Geert Wilders wil met grote nieuwe liefde naar Israël Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 676 keer bekeken • Bewaren

Er is iets heel moois aan het opbloeien tussen Geert Wilders en de in Amsterdam wereldberoemde drag queen Jennifer Hopelezz. Het begon allemaal met enkele plagerige berichten van Wilders rond de opening van World Pride.

Nadat Wilders een foto van Hopelezz eerst al had voorzien van het commentaar dat er maar twee genders zijn, schreef hij bij een volgende foto van de drag queen en Femke Halsema: “Mijn hemel…”

Een duidelijke uiting van genegenheid, concludeerde Hopelezz over het bericht van de PVV-leider. “Zo lief van hem”, reageerde ze in een video. “We kennen Geert. Hij is gewoon heel impulsief, daarom houd ik van hem.”

Hoe impulsief Wilders is, blijkt uit de nieuwste video van Hopelezz. Daarin onthult Hopelezz dat zij en de PVV-leider inmiddels samen zijn. “Het is een lieverd hoor. We hebben elkaar online ontmoet.” Wilders heeft grote plannen met Hopelezz: hij wil met haar naar Israël. Kijk hieronder hoe ze daar op reageert.