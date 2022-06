Geert Wilders past de escalatie-strategie van zijn belagers ook zelf toe Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: cylonfingers

Wie wat van Geert Wilders durft te zeggen, krijgt meestal te horen dat hij toch maar onder zware bewaking moet leven omdat – in de woorden van de overheid – het dreigingsniveau onveranderlijk hoog blijft. Vanuit de hele wereld wordt hij immers door fanatieke moslims neergezet als het absolute kwaad of liever gezegd, ze brengen hem daarmee in verband. Geert Wilders is verantwoordelijk voor dood, haat en verderf. Iemand die zo intens slecht is, mag je terroriseren en desnoods dood maken. Dat is dan een goede daad, vinden zij.Door dit mechanisme moet Wilders dag en nacht bewaakt worden.

Het begint met woorden. Het begint met beschuldigingen. Het begint met contexten. Hoe dit werkt was goed te zien in de speelfilm De Veroordeling, die zondagavond werd uitgezonden op NPO 2. Die film gaat over de Deventer moordzaak. Centraal staat niet de veroordeelde dader Ernst Louwes maar een andere verdachte, de zogenaamde klusjesman. De meningenpeiler Maurice de Hond bleef deze man in woord en geschrift en op zijn website aanwijzen als de werkelijke moordenaar, ondanks het feit dat er alleen maar concrete aanwijzingen lagen voor zijn ónschuld.

De Klusjesman werd sindsdien van alle kanten bedreigd. Hij verloor zijn baan als beveiliginsmedewerker. Men gaf zijn honden vlees met daarin vlijmscherpe satéprikkers. Hij moest naar een vakantiepark verhuizen omdat zijn woning steeds werd aangevallen. Uiteindelijk dwong de rechter De Hond zijn aanvallen op de man te staken. Hij moest de Klusjesman een schadevergoeding van 35.000 euro betalen, die vervolgens in zijn geheel door advocaten werd opgestreken. Zo werkt dat dus. Bekijk die film op NPO Start zolang het nog kan. Hij is niet alleen loeispannend maar ook leerzaam.

Zelf hakt Geert Wilders ook met zo'n bijltje. Evenmin als zijn tegenstrevers in de hoek van de radicale moslims kent hij dan beperkingen. Net als zij grijpt hij álles aan om zijn vijanden zwart te maken. Zo zag hij meteen een kans in het nieuws over de moord op de 9-jarige Gino. Het maakte Wilders kennelijk niet uit wat de nabestaanden ervan dachten, hij greep meteen de gelegenheid aan deze tragedie, dit verdriet niet van hemzelf maar van ánderen, in verband te brengen met zijn vijanden in Nederland. Dat zijn naast de moslims in het bijzonder de prominenten van D66.

Geert Wilders bestond het onderstaande tweet te publiceren. Hij greep de moord op een kind aan als instrument voor zijn propaganda.

Zo bouwt hij, net als de radicale moslimpredikers, aan een klimaat dat anderen er toe brengt bedreigingen te uiten en die onverhoopt ook tot uitvoer te brengen. Iemand als Anders Breivik bijvoorbeeld, die veel waardering voor Geert Wilders heeft. Uiteraard heeft Wilders onmiddellijk afstand genomen van de Noorse massamoordenaar want dat doen ophitsers altijd als iemand de daad bij jouw woord voegt. Dan zijn je gedachten ineens bij de nabestaanden. Wilders zal het ook nu veroordelen als de bedreigingen aan het adres van D66-politici toenemen, de gladjanus.

Het is een perverse keten van oorzaak en gevolg. Goed dat Wilders met zijn tweet nog eens heeft laten zien hoe het allemaal werkt en hoe je er de basis voor legt dat andersdenkenden in safe houses moeten wonen. Zo begint het. Het eindigt er mee dat je hoogstens een kwartiertje op de markt kunt staan met acht beveiligers om je heen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.