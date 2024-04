Geert Wilders laat achterban verder in de steek en wil nu ook al geen Nexit meer Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 385 keer bekeken • bewaren

De PVV zegt zich in het Europees Parlement hard te willen maken om "Nederland weer op 1" te zetten, maar rept in het verkiezingsprogramma met geen woord meer over het verlaten van de EU. Tot nog toe was de PVV een uitgesproken voorstander van een zogeheten Nexit, een Nederlandse variant van de voor de Britten rampzalig verlopen Brexit. "We zullen keihard werken om de Unie van binnenuit te veranderen", schrijft de PVV nu.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen november riep de PVV nog op tot een bindend referendum voor een Nexit. Ook daarover staat nu niets meer in het programma voor de Europese verkiezingen die begin juni worden gehouden. Vorige maand werd er in de Tweede Kamer nog gedebatteerd over een initiatiefvoorstel van Forum voor Democratie voor een uittreding uit de Europese Unie. Net als bij veel andere debatten, was ook daar geen PVV'er bij aanwezig.