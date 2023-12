Geert Wilders kan niet tegen vragen over zijn eigen tweets en loopt geïrriteerd en scheldend weg

Geert Wilders stond na zijn formatiegesprek met Caroline van der Plas (BBB) kort de aanwezige pers te woord. Daar kreeg de 'mildere' Wilders al gauw de vraag hoe verbindend hij nu werkelijk is, gezien zijn eigen opruiende tweets van de afgelopen dagen. In die vraag had hij geen zin en dus kapte hij het gesprek af. Wilders deelde het fragment vervolgens op zijn eigen X-account, maar knipte er wel het eind af waar hij de journaliste "zuur" noemt.