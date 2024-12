Geert Wilders is een fan van oorlogsmisdadigers Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 340 keer bekeken • bewaren

Peter Kee & Francisco van Jole bespreken de politieke ontwikkelingen in Den Haag. Het begint al meteen met een confrontatie. Gevraagd naar of hij wel eens op een ingenomen standpunt terugkomt geeft Van Jole het voorbeeld van de genocide die Israël aan het plegen is tegen Palestijnen. "Ik twijfelde aanvankelijk of je dat wel zo moest noemen maar inmiddels zijn daar toch wel veel aanwijzingen voor. Het gebeurt me overigens vaker dat linkse mensen iets zeggen, ik daar aanvankelijk niet in meega maar later inzie dat ze toch gelijk hebben." De bekentenis ontlokt een smalende reactie van Kee die er niets van gelooft.

Kee vertelt hoe hij respect heeft voor het optreden van Jimmy Dijk. Na aanvankelijke steun voor de motie trok de SP die later in. "Dat ging nog vrij snel en ruimhartig en dat zie je niet vaak in de politiek." Van Jole stelt dat de kwestie laat zien hoe weinig voeling de partijen en hun woordvoerders integratie in de Tweede Kamer hebben met de bevolkingsgroepen waar het om gaat. "Daardoor werden ze verrast door de reacties."

Daarna geeft Kee een inkijk in de onderhandelingen over de onderwijsbegroting. Het is nog niet duidelijk of de coalitie er in slaagt een akkoord te sluiten met rechtse partijen als SGP en JA21 om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. En de steun van CDA en ChristenUnie wellicht. Van Jole is verbaasd dat die laatste mee onderhandelt. "CU is toch de partij van principes, die gaat nu het beleid van Wilders mogelijk maken. "Dat wordt dan verantwoordelijkheid nemen genoemd, maar kijk eens waar je jezelf precies medeveranntwoordelijk voor maakt." Van Jole vindt een cordon sanitaire verstandiger maar Kee ziet daar niets in.

Dan gaat het over de PVV en het kabinetsbeleid. Zoals het bezoek van Wilders aan Israël. Volgens Van Jole laat het zien dat Wilders overal schijt aan heeft en zijn kiezers vinden dat prachtig. "Misschien zou er eens onderzoek gedaan moeten worden naar de normen en waarden van die mensen." Van Jole constateert dat Wilders fan is van oorlogsmisdadigers. "Eerste bewonnderde hij Poetin, zelfs na het neerhalen van de MH-17, nu is bij Netanyahu die oorlogsmisdaden begaat. Dit is wat hij prachtig vindt."

Tot slot gaat het nog over minister Faber, de minister die niets voor elkaar krijgt maar waar de PVV-kiezes mee weglopen.