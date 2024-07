Geert Wilders is de beste campagnemedewerker die GroenLinks-PvdA zich kan wensen

Wie het debat over de regeringsverklaring de afgelopen dagen heeft gevolgd, heeft gezien dat de extreemrechtse coalitie van VVD, PVV, BBB en NSC een chaos is. Aanvallen op de coalitie kwamen niet zozeer van de oppositie, maar vooral van de coalitiegenoten zelf. Wilders die Omtzigt aanviel (‘Waar bemoei je je mee!”) en Yesilgöz die Wilders aanviel (“Wilders zit achter de tweet van Agema!”) en Wilders die premier Schoof aanviel (“Slappe hap”). Schoof kwam ondertussen niet verder dan stotteren en hakkelen richting Geert Wilders, die man die diezelfde Dick Schoof recentelijk nog aanwees als leider van deze extreemrechtse coalitie.

Al sinds het begin van de coalitiebesprekingen in december vorig jaar hangt deze extreemrechtse samenwerking van los zand aan elkaar. Het enige wat VVD, PVV, NSC en BBB willen bewijzen is dat het volk heeft gekozen voor een (extreem)rechtse oplossing van alle problemen in Nederland (die allemaal letterlijk door rechts zelf zijn veroorzaakt). Maar het hoofdlijnenakkoord laat zien dat de relatie tussen de vier broos is en de ambities niet te verwezenlijken.