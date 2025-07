Geert Wilders geïnterviewd door Radio 538: precies zo stompzinnig als verwacht

Geert Wilders laat zich in principe nooit interviewen. Want stel je voor dat je inhoudelijke vragen krijgt waarop je dan ook inhoudelijk moet antwoorden en op die manier naar boven komt dat je geen enkel werkelijke oplossing hebt voor werkelijke problemen. Dat moeten we natuurlijk niet willen met z'n allen. Die enkele keer dat Wilders dan toch ergens aanschuift, mag het vooral helemaal nergens over gaan. Zoals zijn beruchte gesprek met Eva Jinek waar het alleen maar over de twee poezen van de PVV-leider mocht gaan.