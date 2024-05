Geert Wilders blijft te allen tijde ongeschikt als premier Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 453 keer bekeken • bewaren

Sinds de deconfiture van Ronald Plasterk hoor je steeds vaker dat Geert Wilders dan toch maar premier moet worden. Zelfs Achmed Aboutaleb sloot zich – zondag in Buitenhof – bij dit koor aan en hier op Joop doet dat Antonie Kerstholt.

Laat hem maar eens zien wat hij waard is. En als het uit de hand loopt zijn er altijd coalitiepartners om hem tot de orde te roepen.

Maandag rond 12 uur werd bekend dat er inmiddels een nieuwe, nog onbekend, kandidaat is voor het premierschap. Dat Wilders zelf premier wordt, is dus buiten de orde. In ieder geval voorlopig. Toch is het idee als zodanig slecht genoeg om er tegen te blijven waarschuwen.

Je zet Geert Wilders niet voor het blok. Je vervult zijn diepste wens. Hij wil maar al te graag Rutte's kantoor in het Torentje betrekken. Er wordt wel gezegd dat hij dit toch zal weigeren omdat hij dan zijn fractie niet meer in de hand kan houden. Met een paar oude getrouwen in de Tweede Kamer moet dat prima lukken. Hij heeft tenslotte de PVV-fractie altijd als een dictator geregeerd. Opstandelingen werden eruit gegooid en verdwenen in de politieke woestijn. Zonder uitzondering.

Premier Wilders is een gevaar voor Nederland omdat een aanzienlijk deel van de burgers reden genoeg heeft aan te nemen dat hij niet het beste met hen voor heeft. Dat blijkt uit zijn uitspraken en tweets, tot op de huidige dag. Zij krijgen – weten ze zeker – een overheid die zich tegen hen keert, niet een die er vóór hen is. Hij kan onmogelijk de premier van alle Nederlanders zijn. Daarvoor heeft hij zich in de ogen van teveel burgers geprofileerd als de kwade genius. Een kabinet Wilders is een nachtmerrie waaruit je niet kunt ontwaken.

Bij weerspannigheid binnen het kabinet heeft Wilders een machtig drukmiddel. Hij kan nieuwe verkiezingen afdwingen. De coalitiepartners BBB en vooral NSC worden nu al in de peilingen weggevaagd. Zij zullen na de val van zijn eerste kabinet in dezelfde woestijn verdwijnen als destijds kritische PVV-kamerleden. De verkiezingsstrijd zal de kloven in de Nederlandse samenleving onoverbrugbaar maken. Na zijn zege zal Wilders zijn tweede kabinet vormen met dan ook de PVV als dominantere factor. Met een gewijzigde kieswet waarin elke provincie zijn eigen Kamerleden kiest en bindende referenda zal hij vervolgens zijn positie bestendigen.

Dit is ook het plan van Wilders. Hij beidt zijn tijd omdat er nu nog alternatieven zijn voor de positie van minister-president. Wilders wacht zijn kans af. Er is al zoveel genormaliseerd rond de PVV en zijn gedachtengoed dat zijn persoon in het Torentje er nog wel bij kan, mocht de premier van het zogenaamd extraparlementaire kabinet onderweg struikelen.

Dan wordt Wilders de Orbán van Nederland. Als we geluk hebben. Als het allemaal nog meevalt.

Bind het spek niet op deze valse kater.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de afffaire rond het Groninger aardgas evenmin, ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.