Geert Wilders beloofde huurders te helpen, maar hij laat ze nu vallen

Sommige dwaallichten zijn ervan overtuigd dat de PVV een ‘sociale’ partij is. Wie het verkiezingsprogramma van Geert Wilders leest, kan inderdaad ten onrechte het idee krijgen dat de rechts-radicaal zich bekommert om mensen die het niet breed hebben. Zo schreef hij: “We verlagen de huren en verhogen de huurtoeslag.”

“De hoogste huurverhoging in 30 jaar komt eraan”, schrijft Beckerman op X. “Die huurverhoging stoppen kan nog maar een paar weken.” Zij is dan ook teleurgesteld in de PVV. “Ook goede plannen gaan de ijskast in?”