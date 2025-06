Geen wonder dat Egypte pro-Gaza-demonstranten uitzet

Dat komt door Hamas. Deze organisatie heeft haar ideologie gekopieerd van de Moslimbroederschap. Dat is een door de Egyptische dictator Al-Sisi vervolgde beweging die een islamitische republiek nastreeft. Dat doet ze al sinds de oprichting in 1928 door de moslimgeleerde Hassan-Al Banni. Hij wilde daarmee een alternatief bieden voor het min of meer seculiere Arabische nationalisme dat in zijn dagen veel opgeld maakte. Dit nationalisme was min of meer seculier. Het ging niet uit van de islam maar van het Arabische genie. Een belangrijk nationalist, Michel Aflaq, grondvester van de Ba'ath-partij en goeroe van zowel de familie Assad als Saddam Hoessein meende dat de islam was voortgebracht door dit Arabische genie. In de jaren vijftig en zestig hadden allerlei vormen van dit nationalisme in grote delen van het Midden-Oosten en Egypte de overhand. De dictator Nasser had zijn eigen variant van het Arabische nationalisme Daarom vervolgde hij de moslimbroeders. Zij wilden immers een islamitische en geen nationalistische staat. Ze wilden de sharia en geen moderne wetgeving zoals hij die voorstond. Er bestaat een beroemde toespraak van Nasser uit 1958 waarin waarin hij de spot drijft met gesluierde vrouwen.