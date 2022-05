Geen verplicht mazelenvaccin op kinderopvang door coronapolarisatie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

Een wetsvoorstel om kinderopvangorganisaties meer rechten te geven om ongevaccineerde kinderen te weigeren, is getorpedeerd door het coronavaccin. Dat blijkt uit berichtgeving van de Volkskrant. Begin 2020 stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor het voorstel, maar dat was nog voor het coronavaccin binnen het voorstel viel. Omdat dit nu wel het geval is, stemde dinsdag bijna de gehele Eerste Kamer tegen.

Alleen de Senaatsfractie van D66 stemde nog voor. Niet gek, aangezien het wetsvoorstel uit die partij komt. Het werd in februari 2020 ingediend door D66-parlementariërs Paul van Meenen en Rens Raemakers. In die tijd waren er nog geen zorgen over het coronavirus in Nederland, maar wel over enkele uitbraken van mazelen in kinderopvangcentra én een dalende vaccinatiegraad. Destijds reden voor enkele opvangorganisaties om zowel ongevaccineerde kinderen als medewerkers te weigeren, maar de rechtsgeldigheid daarvan bevond zich in een juridisch schemergebied.

Het wetsvoorstel moest elke twijfel daarover wegnemen. Dat zou ervoor zorgen dat opvangcentra zelf de afweging mochten maken om wel of geen ongevaccineerden binnen te laten en ook zou er een landelijk register komen waarin ouders het gevoerde beleid konden opzoeken. De enige tegenstemmers in de Tweede Kamer waren de christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie, geflankeerd door de SP.

Sindsdien is er veel veranderd. De vaccinatiebereidheid is als gevolg van het coronabeleid verder gedaald en de polarisatie rondom het onderwerp toegenomen. Veel politieke partijen durven zich niet meer volmondig voor een vaccinatieplicht uit te spreken. In elk geval niet zolang het coronavaccin ook binnen het Rijksvaccinatieprogramma valt. De krant schrijft:

Voor werknemers in de kinderopvang zou dat een vaccinatieplicht inhouden op werkplekken waar vaccinatie is vereist. Daar voelen weinigen voor. De Gezondheidsraad stelde bovendien in zijn advies dat de mogelijkheid om kinderen tegen corona te vaccineren er niet toe mag leiden dat zij kunnen worden geweigerd op school of anderszins sociaal worden uitgesloten. Het wetsvoorstel maakt dit wel mogelijk: kinderen die niet gevaccineerd zijn, mogen worden uitgesloten van de buitenschoolse opvang.