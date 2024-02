‘Geen verdoving bij de tandarts: vinden we echt dat arme mensen meer pijn verdienen?’

De Sociaal-Economische Raad (SER) wees deze week op de enorme gezondheidskloof tussen arm en rijk. Aan de formerende partijen lijkt deze waarschuwing niet besteed. De PVV, die tijdens de verkiezingscampagne nog hoog van de toren blies over het afschaffen van het eigen risico, kiest er vooralsnog voor om het eigen risico in stand te houden.

Moeten we ons niet afvragen of het eigen risico moreel wel te rechtvaardigen is, vraagt Druktemaker Janneke de Bijl. “Een vriendin van mij, die het niet breed heeft, vertelde laatst dat ze geen verdoving meer neemt bij de tandarts omdat dat te duur is. Vinden we echt dat arme mensen meer pijn verdienen? En is het niet heel onlogisch om mensen die al pech hebben, ook nog extra te straffen? Alsof je bij je zieke buurvrouw langsgaat, niet om een pan soep te brengen maar om haar portemonnee te jatten.”