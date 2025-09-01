Geen tonijn uit blik meer voor Franse kinderen vanwege grote hoeveelheid gif Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 467 keer bekeken • bewaren

Verschillende Franse steden, waaronder Parijs, Lille en Lyon, verbieden het serveren van tonijn uit blik in de schoolkantines. De maatregel tegen de populaire vis is genomen na de ontdekking dat tonijn uit blik is vergiftigd met kwik, schrijft de Engelstalige Radio France International. Twee actiegroepen voor gezond voedsel kochten 148 verschillende blikken tonijn in Franrijk, Spanje, Duitsland, Italië en Engeland. In ieder blik bevatte de tonijn veel meer kwik dan binnen de EU wettelijk is toegestaan. Soms zelfs vier keer zoveel.

Kwik wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO als een van de gevaarlijkste chemische stoffen voor de volksgezondheid. De giftige stof nestelt zich in de hersenen en laat zich zeer lastig verwijderen.

De burgemeesters van de steden zeggen in een verklaring in actie te zijn gekomen omdat de overheid het laat afweten, na het bekend worden van de vergiftiging. "Geen enkele actie is ondernomen door de Europese en landelijke leiders of de tonijn industrie om consumenten, met name kinderen, te beschermen. (...) Wij trachten consequent te zijn en voedsel te serveren dat zowel de gezondheid als het milieu respecteert," aldus een gezamenlijke verklaring.

Tonijn is merkwaardig genoeg uitgezonderd van strengere normen. Volgens de WHO mag er in vis geen hogere hoeveelheid zitten dan 0,3 mg per kilo. De EU en Frankrijk zetten de norm voor tonijn drie keer zo hoog, op 1 mg/kg. Volgens een burgemeester is de uitzondering gemaakt omdat alle tonijn de norm overschrijdt.

De laatste 200 jaar is de hoeveelheid kwik in de oceanen en zeeën met 200 procent gestegen, onder meer door de mijnbouw en de verbranding van steenkool. Tonijn slaat veel van dat kwik op omdat het een roofdier is dat veel andere vis verschalkt.

De industrie bestrijdt het onderzoek en stelt dat de wettelijke normen niet overschreden worden.