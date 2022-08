Geen sigaretten meer in de supermarkt Nieuws • 31-05-2013 • leestijd 2 minuten • bewaren

Vandaag is het Wereld Niet Roken Dag... Longfonds wil sigaretten uit supermarkt en drogist weren

Als het aan de Nederlandse gezondheidsorganisaties ligt, worden sigaretten in de toekomst alleen nog maar verkocht in tabaksspeciaalzaken en niet meer in drogisterijen of supermarkten. Dat voorstel doet het Nederlands Longfonds met een aantal andere gezondheidsorganisaties vandaag aan de regering in Den Haag.

In Nederland zijn ongeveer 60.000 plekken waar tabak verkocht wordt. Daar zitten ook veel supermarkten, boekhandels en drogisten bij. Het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, Stivoro, het Trimbos Instituut en de Hartstichting vinden dat tabak alleen nog in speciaalzaken met een vergunning verkocht zou moeten worden.

Michael Rutgers, directeur van het Longfonds zegt:

“Net als alcohol in de slijterij, is tabak een product met grote risico’s voor de gezondheid. Voor beiden geldt straks een leeftijdsgrens van 18 jaar, want op jonge leeftijd ben je sneller verslaafd. Dan moet je ook de verkoopgrens gelijk trekken. Bovendien help je handhaving van de leeftijdsgrens: bij speciaalzaken is dat makkelijker dan in duizenden supermarkten.

De gezondheidsorganisaties doen hun voorstel juist vandaag omdat het Wereld Niet Roken dag is. World No Tobacco Day is een initiatief van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). De dag, waarop rokers wordt gevraagd 24 uur lang niet te roken, werd in 1987 voor het eerst georganiseerd om wereldwijd aandacht te vragen voor de gezondheidsproblemen die sigaretten veroorzaken.

De afgelopen dertien jaar is roken flink duurder geworden. Kostte een pakje sigaretten in 2000 nog 3,21 euro, tegenwoordig is het ruim zes euro. Toch is het aantal rokers de afgelopen jaren niet echt gedaald. Het aantal rokers schommelt de afgelopen jaren tussen de 25 % en 28 % van de bevolking.