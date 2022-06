Geen schijn van kans tegen de wolf

13 jun. 2022 - 10:54

Waarom hebben die moeflons ook zulke belachelijke hoorns waarmee ze de huid van hun belagers niet gewoon effetjes kunnen openrijten? Mooi om te zien hoor, die stootwapens, maar je hebt er verder niets aan. (Ja goed, in de interne competitie tussen mannetjes spelen ze een rol, dat weet ik ook wel; maar we leven toch in een tijd van anti-macho cultuur...) Kunnen we die exotische schapen niet zodanig kruisen en veredelen dat die hoorns tot een effectief anti-lupuswapen worden omgevormd? (In mijn gedachten zie ik al een door een moeflon achtervolgde wolf...) Komop, van een hond kunnen we ook maken wat we willen. Waarom van een moeflon niet? (Hij moet natuurlijk wel dennebomen kaal blijven vreten, om de verdennebomisering van de heide tegen te gaan.)