Geen regenboogvlag boven Tweede Kamer na bezwaar SGP-fundamentalisten Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 241 keer bekeken • Bewaren

Het is slecht gesteld met de homoacceptatie in Nederland. Het presidium van de Tweede Kamer heeft besloten in dat opzicht niet het goede voorbeeld te geven door toe te geven aan de christenfundamentalistische eisen van homohaatpartij SGP. Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, wilde de vlag zondag voor het eerst uithangen op de zogeheten coming-outdag. Na kritiek van de SGP werd het besluit teruggedraaid, zeggen bronnen tegen de politieke redactie van RTL Nieuws.

RTL schrijft:

Het initiatief voor het hijsen van de regenboogvlag kwam van ambtenaren van het zogenoemde regenboognetwerk. [...] Maar nadat de kleinere politieke partijen over het besluit werden geïnformeerd, werd bezwaar gemaakt. Volgens bronnen kwam het verzet van de SGP. De partij voerde als argument aan dat de Tweede Kamer naast een ambtelijke organisatie, toch vooral een parlement is. Als een vlag wordt gehesen boven het parlement, dan moet er een besluit van datzelfde parlement aan ten grondslag liggen.

De kans dat de vlag alsnog wordt gehesen is overigens reëel. Na de berichtgeving over het dwarsliggen van de SGP zal de Kamer vermoedelijk donderdagavond nog stemmen over het besluit.

De SGP liet zich eerder deze week ook al van haar meest homofobe kant zien in de gemeente Oldebroek. Daar besloot het christelijk-conservatieve college afgelopen week officieel om te stoppen met lhbti-beleid en de regenboogvlag niet meer te hijsen. Dat werd toegejuicht door SGP-wethouder Tom de Nooijer, u weet wel, de voormalige Ongehoord Nederland-medewerker die zich onlangs nog in Transnistrië vergezeld door neonazi Marlon U. liet fotograferen met een kalasjnikov en pro-Russische vlag. In een reactie daarop werd aan inwoners van de gemeente een gratis regenboogvlag aangeboden, daarvan zijn er inmiddels al ruim driehonderd besteld.