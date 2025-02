Geen plek voor Europa aan onderhandelingstafel Oekraïne, Trump en Poetin sluiten onderonsje

Europa wordt aan de kant geschoven en mag niet meepraten tijdens de onderhandelingen over een vredesakkoord voor Oekraïne. Dat heeft de afgezant van Donald Trump, Keith Kellog, gezegd. In plaats daarvan wordt het een onderonsje tussen Donald Trump en zijn autocratische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Voor Oekraïne zelf wordt een kinderstoeltje aan tafel aangeschoven.

Volgens Kellog zijn de eerdere vredesbesprekingen mislukt, niet omdat Poetin een tiran is die buurland Oekraïne is binnengevallen en weigert zich terug te trekken, maar omdat er te veel landen betrokken zijn bij de verdediging van Oekraïne.

Voor EU-leiders is de Amerikaanse beslissing een nieuwe klap in het gezicht, nadat eerder al de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth Poetin beloofde dat hij de illegaal geannexeerde Oekraïense gebieden mocht houden, en vervolgens vicepresident JD Vance zich achter extreemrechts in Europa schaarde. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had al gewaarschuwd dat Europa buitenspel gezet zou worden en riep op de vredesconferentie in München de lidstaten op een gezamenlijk leger te vormen.