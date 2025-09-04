Geen pepperspray maar GPS-SOS noodknop Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 182 keer bekeken • bewaren

Joop van der Hor Voormalig havenarbeider, inspecteur en persvoorlichter bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond Persoon volgen

De laffe moord op de jonge Lisa uit Abcoude heeft veel losgemaakt, vooral bij Geert Wilders. De Donald Trump der Lage Landen, vriend van Viktor Orbán, Bibi Netanyahu en Marine Le Pen bleek diep geschokt na het vernemen van de gruwelijke moord op het Hollandse meisje en dat wil ik best geloven. Maar toen hij vernam dat de dader afkomstig was uit een AZC sprong hij zowat een gat in de lucht. Direct begon Twitter Geert X- berichten rond te sturen met opruiende teksten en beschuldigingen naar alles wat van buiten de Westerse wereld, al dan niet per boot, naar Nederland is gekomen of nog gaat komen. ‘Zie je wel ! Hiervoor waarschuw ik al die tijd en nu gebeurt het onder onze neus’, aldus de man die de afgelopen jaren tegen allemaal plannen heeft gestemd om geweld tegen vrouwen harder aan te pakken.

Ik kan niet uit zijn X-berichten citeren want ik zit inmiddels over mijn maandelijks maximum toegestane aantal onzin-berichten heen en dan sluit mijn vrouw de woordelijke stroom digitale ergernis af door mijn telefoon te verstoppen en op te laden met positieve berichten van de laatste voetbaltransfers. De datum daarvoor is al wel gesloten maar Vitesse is nog in de markt actief om de zwaar geslonken selectie met spelers uit het eerste elftal van VV Meeuwenplaat uit Rotterdam-Hoogvliet en de G-selectie van FC Ons Dorp tegen reiskosten en levenslang gratis Arnhemse meisjes naar zich toe trekken. Voor wie vindt dat de laatste opmerking wel heel seksistisch en vrouw onvriendelijk is; Arnhemse meisjes zijn koekjes! Fijn hè als je twee dagen na het sluiten van de transfermarkt hoort dat je weer mag meedoen in de Keukenkampioen divisie. Maar van koekjes uit Arnhem terug naar die schreeuwlelijk uit Vlaaienland.

Geert wil dat pepperspray legaal verklaard wordt zodat vrouwen weerbaar zijn en zich veilig voelen. Veilig Geert? Dit is meer schijnheilig-veilig. Wel eens een vrouwentasje van binnen gezien? Een vrouw die lastig gevallen en van haar fiets getrokken wordt moet eerst het busje pepperspray tussen alle make-up spullen zien te vinden, dan het hendeltje in het donker eraf halen, richten op ‘s mans ogen en dan eindelijk sprayen. Tegen die tijd is zo’n klootzak al tweemaal klaargekomen.

Dit is weer scoren voor de bühne Geert. Los van het feit dat pepperspray ook tegen anderen dan smeerlappen gebruikt kan worden, namelijk door dezelfde smeerlappen die het legale busje spray in de ogen van hun slachtoffer spuiten. Dat gaat niet werken dus! Wat dan? Een kam met zo’n scherpe ijzeren punt eraan? Een bos sleutels als boksbeugel tussen je vingers tijdens het fietsen?

Nee, nee, niets van dat alles maar gewoon een reeds bestaande en beproefde SOS medaillon om de hals met een door GPS gestuurde noodknop. In Hoogvliet, inderdaad dat dorp van vv Meeuwenplaat, hebben ze er reeds ruime ervaring mee. Vraag het de 53-jarige Imelda Bogaard, tot voor kort werkzaam in de Zorgwinkel Siloam van de Lelie Zorggroep. Die draagt zo’n GPS gestuurde SOS apparaatje al jaren. Hoe simpel en veilig(er) kan het zijn?

Imelda verkocht ze in haar zorgwinkeltje maar er waren te weinig klanten zodat ze inmiddels boventallig is verklaard. Denk dat ze nu snel een eigen SOS winkeltje moet beginnen. Het enige wat je nodig hebt is een centrale waar het signaal binnenkomt maar die kun je koppelen aan de 112 Meldkamer van de politie. Tegen Geert Wilders zou ik willen zeggen: zet een plaat op van good old Boudewijn de Groot; ‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’…