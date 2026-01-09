Geen minderheidskabinet, maar Rob Jetten als de oplosser van tegenstellingen Opinie Vandaag leestijd 1 minuten 260 keer bekeken Bewaren

Raymond Taams Schrijver Persoon volgen

Het minderheidskabinet dat D66, VVD en CDA voornemens zijn te vormen is tot mislukken gedoemd. Drie partijen met samen zesenzestig zetels, en dan, let op: de Gepasseerde Drie: PVV, Gl-PvdA en JA21, samen vijfenvijftig stoelen in de Tweede Kamer, waarom zouden zij zich eerst laten afwimpelen en vervolgens behulpzaam zijn?

Er zijn nog negenentwintig zetels over lieve mensen, verdeeld over negen partijen, waaronder hardcore-oppositie als Forum voor Democratie, BBB, SP en Partij voor de Dieren. SGP en ChristenUnie zijn niet op aarde om de eerste D66-premier in de lucht te houden, voor de ontbrekende tien stemmen voor meerderheden kan Jetten naar Volt en 50Plus.

Maar die hebben samen drie zetels, hahaha.

hahahahaha

Ok, genoeg gelachen, aan het werk, wat moet er gebeuren? Simpel, D66 moet de doorbraakpartij zijn die het in diepste wezen is, dat is de meest lucide uitleg van de uitslag. De kiezer maakte Jetten de grootste zodat onder zijn voorzitterschap de uitersten kunnen samenwerken, ongeveer zoals D66 in de jaren negentig de brug sloeg tussen PvdA en VVD.

Als je een staatsman bent Rob, maak je een kabinet met PVV, GL-PvdA en CDA. Wilders krijgt het strengste asielbeleid ooit, Klaver de meest inclusieve samenleving ter wereld.