Geen mens kan iets hebben tegen de lezingenreeks over de holocaust in Utrecht

2 feb. 2024 - 11:24

Het protest gaat niet over lezingen over de verwerpelijkheid van de Holocaust. Hier zijn redelijke denkende mensen het ongetwijfeld over eens. Het protest gaat m.i. over het samenwerken met het CIDI. Deze organisatie belicht de geschiedenis uitsluitend vanuit Zionistisch standpunt wat inhoudt dat Israël (Lees de Zionisten) het recht hebben om onbegrensd misbruik te maken van de slachtofferrol en geen rechten toekent aan andere mensen en ander volk, de Palestijnen. Ben benieuwd of iemand ooit een kritisch woord van het CIDI heeft gehoord over de jarenlange onderdrukking en vernedering van de Palestijnen of de genocide die nu plaatsvindt? Of wat er in Palestina plaatsvindt, nu wel of niet onder de definitie 'genocide' valt, zal me een zorg zijn. 27000 doden, 66000 gewonden, 2 miljoen ontheemden en een volledig verwoest land en infrastructuur, hoe heet dat dan? 7 oktober was geen oorzaak maar een gevolg van de jarenlange onderdrukking en vernedering. Genocide is zo ernstig dat wie niet tegen is, voor is. Het CIDI is in de kern een Zionistische organisatie die pro-genocide is. Vandaar de ophef...