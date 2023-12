Dilan Yeşilgöz stak deze week een mes in de rug van haar partijgenoot Eric van der Burg. Geen Judaskus maar een Yesilkus. Opeens wil de VVD-leider de spreidingswet, waar ze eerst voor was, toch weer in de ijskast zetten. “Rare Dilan die draait”, zingen de mannen van Even Tot Hier. “Rare Dilan die zaait in de fractie haat en nijd.”