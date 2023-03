Geen grote bruiloften meer in 'Downton Abbey' kasteel wegens personeelstekort door Brexit Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 79 keer bekeken • bewaren

Grootschalige bruiloften in het ‘Downton Abbey’ kasteel kunnen niet meer plaatsvinden vanwege personeelstekort door de Brexit. De bruiloften zijn het hoofdinkomen van het bedrijf achter de Highclere Castle in Zuid-Engeland. De eigenaresse heeft inmiddels een vervangende inkomstenbron gevonden.

Een groot deel van het personeel bestond uit EU-studenten, die op de universiteit in Groot-Brittannië studeerden. Zij stelden zich beschikbaar om te werken tijdens de bruiloften. In 2021 daalde het aantal Europese studenten dat werd toegelaten tot Britse universiteiten met de helft en het aantal aanvragen met 40 procent. Volgens de toelatingsdienst voor universiteiten (UCAS) zou dat deels te maken hebben met onzekerheid als gevolg van de Brexit. "Als we naar onze gebruikelijke bureaus gaan en mensen proberen te vinden, zijn ze er niet", aldus Fiona Carnarvon, de gravin die Highclere bezit met haar man, de achtste graaf van Carnarvon. "Als we om 10 zouden vragen, zouden er drie kunnen verschijnen ... er is niemand aan wie we niet hebben gevraagd."

Voor de Brexit werden er ongeveer 25 bruiloften gehouden met meer dan 100 gasten per seizoen. Tegenwoordig is het nog wel mogelijk om bruiloften met ongeveer 20 gasten te organiseren. De opbrengst van deze bruiloften is, volgens de eigenaren, gering voor een bedrijf waarvan het runnen enkele duizenden ponden per dag kan kosten. Daarbij zijn ook inkomsten uit andere delen van het bedrijf gedaald, waaronder de cadeauwinkel.

Groot-Brittannië heeft sinds het vertrek uit de Europese Unie in verschillende stadia te maken gehad met een tekort aan arbeidskrachten in onder meer de bouw en de logistiek. Momenteel kampt het land nog steeds met een hogere werkgelegenheid en lagere werkloosheid in vergelijking tot de meeste EU-landen. Daardoor hebben de bedrijfsgroepen bij de regering aangedrongen om de immigratieregels te versoepelen. De regels om in aanmerking te komen voor een werkvisa zijn al voor een aantal beroepsgroepen versoepeld. Dat geldt niet voor de horeca.

Premier Rishni Sunak, die voorstander was van de Brexit, verzette zich tegen de oproepen van bedrijven om immigratie te liberaliseren zodat het tekort aan arbeidskrachten aangepakt kan worden. Daarbij zei hij dat de terugtrekking uit de EU had bijgedragen aan meer flexibiliteit op het gebied van bedrijfsregulering en het veiligstellen van ‘goede controle’ van de landsgrenzen.

Het bedrijf verwacht door de dalende inkomsten en hogere kosten break-even te draaien. De weggevallen bruiloften vormden 40 procent van de totale inkomsten van het bedrijf op zijn meest winstgevende periodes. Daarmee lijkt Highclere Castle hetzelfde lot te hebben als zijn fictieve tegenhanger Downton Abbey. In de Britse reeks gaat ook daar het aantal personeelsleden in de loop der jaren drastisch achteruit.

Inmiddels verkoopt Carnarvon flessen gin om extra inkomsten te generen. De drank begint volgens haar populariteit te werven in de Verenigde Staten. "Het begint, het is in opkomst, maar het is een bedrijf dat door ons merk te gebruiken, inkomsten kan genereren om ons hopelijk in de toekomst te ondersteunen."