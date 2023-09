Geen gratis soa-test meer voor hoerenlopers

14 mei 2014 - 7:24

Gaan we zo beginnen? Gaan we 'eigen schuld' roepen? Dan consequent zijn en ook rokers, mensen met overgewicht, snowboarders en motorcrossers, en mensen met stressvol werk maar meteen zelf voor de zorgkosten op laten daaiien. Of gaat het daar niet om? Is het een ideologisch geinspireerd besluit waarbij we voor anderen beslissen welk gedrag volgens ons onfatsoenlijk is, en dus bestraft moet worden? Ik proef hier de terugkeer vna de verstikkende conservatieve moraal van de jaren 50 en de SGP.