Geen gratis kinderopvang, beperkte migratie en wispelturige klimaatplannen: dit is het programma van Pieter Omtzigt

24 okt. 2023 - 10:53

Net op tijd voor de Stemwijzer. Nou eens kijken wat de kiezer er van gaat vinden. Ik zie veel zaken waar ik nog vraagtekens bij heb. Bijvoorbeeld die 50.000, is dat inclusief nareizigers? Best lastig om dat te controleren lijkt mij. Als dat exclusief is dan is dat niet bepaald een vermindering. Het schrappen van al die megabedragen van Rutte4 lijkt me een goede zaak. Niet dat er niets aan CO2, Stikstof, Klimaat, enzovoorts moet worden gedaan, maar het was best wel erg veel geld. Ik vermoed dat zelfs Timmermans een herijking van die fondsen wel zal snappen. Ook het opheffen van Jetten’s ministerie (in feite organisatorisch onderbrengen elders) is ook niet onlogisch. Politici niet beoordelen in talkshows is natuurlijk een lachertje. Hoe wil je dat doen dan? Zowel journalisten als politici zien dit zo ongeveer als een levenstaak. Ook de kiezers kijken juist naar dit soort programma’s met veel aandacht. Een beetje dom dus. Het verhaal over bestaanszekerheid lijkt me iets waar alle partijen samen over moeten nadenken. We weten inmiddels allemaal wel dat het loon in relatie tot de lasten en de belastingen en toeslagen een grote puinhoop is. Er moet nagedacht worden over een grote systeemwijziging. Wat mij betreft is dat niet een onderwerp voor of tegen een enkele partij, maar een belangrijke taak voor alle partijen. Ik vermoed dat flink veel kiezers nu zullen afhaken na het lezen van de plannen. Dat is best logisch. Wie profiteren? We gaan het zien.

