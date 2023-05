Geen gezamenlijk programma PvdA en GroenLinks bij Europese verkiezingen

De PvdA en GroenLinks komen bij de Europese verkiezingen van volgend jaar niet met een gezamenlijk verkiezingsprogramma. Terwijl het tot nu toe vooral de PvdA was die op de rem trapte, is het nu GroenLinks dat weinig haast maakt, schrijft NRC .

Europese samenwerking is onder meer complex omdat de twee partijen zijn aangesloten bij verschillende fracties in het Europarlement. “In Europa is in veel landen de samenwerking tussen de sociaal-democraten en groene partijen suboptimaal en dat is nog zacht uitgedrukt”, zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. “Het samengaan van GroenLinks en PvdA in Nederland wordt niet overal begrepen, ik moet dat continu uitleggen.”