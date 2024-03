Geen geld meer voor chronisch grensoverschrijdend studentencorps Utrecht

Aanleiding voor het besluit is een zogeheten bangalijst die leden van het USC hebben opgesteld en verspreid. Het gaat om een powerpointpresentatie waarop eerstejaarsstudentes van de vrouwelijke studentenvereniging UVSV "met naam, persoons- en adresgegevens worden genoemd en seksueel worden beoordeeld", aldus de Hogeschool en Universiteit Utrecht. De vrouwen die minder in de smaak vallen werden door de corpsballen weggezet als 'draken', en naast de 'populaire’ vrouwen staan teksten als: ‘moet ff snel geneukt worden’, ‘moet make-up op hebben’ en 'ordinair, wel lekker geil’. Meerdere slachtoffers hebben inmiddels aangifte gedaan.

De onderwijsinstellen eisen ook van het corps dat het openbare excuses maakt voor wat er gebeurd is, "in het bijzonder aan de getroffen studentes". Tot slot moet het USC-bestuur uiterlijk op 1 mei met een plan komen dat de sociale veiligheid moet verbeteren. Als dat plan niet tot de gewenste cultuurverandering leidt, zullen de HU en UU de sancties verlengen en worden de bestuursbeurzen voor het USC-bestuur vanaf 1 januari 2025 ingetrokken. "De UU en de HU zullen in dat geval de banden met het USC verbreken", staat in een gezamenlijke verklaring.