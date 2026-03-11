Geen compromis met dit kabinet, alleen harde oppositie haalt resultaten binnen Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 160 keer bekeken • Bewaren

Dees de Jong
Student Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam

Hoe de motie-Bikker laat zien dat onderhandelen met dit kabinet meer afbraak veroorzaakt.

“Wat gaat u binnenhalen vanavond?” Zo klonk het tijdens het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Jetten. Gidi Markuszower en Jimmy Dijk botsten over de AOW-leeftijd. Markuszower had twee weken eerder een motie, die de verhoging van de AOW-leeftijd de nek om zou draaien, laten zinken. Nu kwamen Markuszower en de SGP met een motie om de verhoging te “verzachten”.

Dijk beweert dat dit een verraad is van de stemmers die op de PVV hebben gestemd om de AOW-leeftijd te verlagen. Markuszower, verkozen op het PVV-programma, zou in lijn met dat programma tegen elke verhoging van de AOW-leeftijd moeten stemmen. Markuszower heeft, door de eerdere motie te laten zinken en nu met een halve maatregel te komen, zijn stemmers verraden.

“Het kabinet van elitair Nederland wordt in het zadel gehouden als jullie daaraan mee blijven werken” - Jimmy Dijk

Markuszower beweert dat zijn compromismotie, die door de coalitie omarmd werd en uiteindelijk werd aangenomen, concrete resultaten binnenhaalt door de coalitie naar de tekentafel te sturen. Door zijn rug recht te houden en te weigeren compromissen te sluiten, zou Dijk niets voor elkaar krijgen. Zonder compromis te sluiten zou de verhoging van de AOW compleet ingevoerd worden.

Maandag heeft een meerderheid van de Kamer haar rug recht gehouden en voor de motie-Bikker gestemd, die het kabinet oproept de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg compleet in te trekken. Door voor de motie-Bikker te stemmen heeft de Kamer het gelijk van Dijk bewezen. Als de oppositie haar rug recht houdt en weigert een compromis te sluiten, kunnen de bezuinigingen van dit kabinet compleet van tafel geveegd worden.

Elke partij die heeft gezegd dat compromissen sluiten de enige manier is om de afbraak van de verzorgingsstaat in te perken moet het goed in zijn oren knopen dat onderhandelen met de coalitie, compromissen sluiten en bezuinigingen accepteren niet nodig zijn. Sterker nog, het is actief meewerken aan de plannen van het kabinet. Als de oppositie haar rug recht houdt, kunnen alle bezuinigingen van tafel.

Elke partij die dat argument nu nog aanhaalt wil niet echt deze afbraak tegengaan. Zij willen meedoen met bezuinigen, maar willen niet de politieke consequenties daarvan ervaren. Het is belangrijk dat wij ze die consequenties wel laten voelen. Dit doen we door constant duidelijk te maken wat deze partijen doen, via de media, door te protesteren en in gesprek te gaan met hen die ze nog steunen. Partijen die nu nog compromissen sluiten zijn er niet voor jou. Ze zijn voor afbraak van onze staat en om de belangen van hun rijke vriendjes en Trump te dienen.