Geen cent naar transhaat, boycot daarom J.K. Rowling Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 114 keer bekeken • Bewaren

J.K. Rowling: ze is vooral bekend als de auteur van Harry Potter. Maar waar ze zich nu mee bezighoudt, doet niet onder voor de hoofschurk uit deze boeken: ze is geobsedeerd geraakt door trans mensen en zet haar fortuin in om transrechten actief af te breken. Dat fortuin is enorm, en blijft groeien.

Miljoenen voor haat

Hoe zet zij haar vermogen in? Een aantal feiten:

Ze financierde For Women Scotland, deze won in 2025 een rechtszaak bij het Britse hooggerechtshof. De uitspraak: trans vrouwen worden voortaan wettelijk niet als vrouw gezien.

Deze uitspraak heeft veel negatieve gevolgen. Trans meisjes mogen bijvoorbeeld niet meer bij de scoutingorganisatie 'Girlguiding' en bestaande leden moeten de organisatie verlaten. Girlguiding werd hiertoe gedwongen onder juridische druk.

In 2025 richtte ze J.K. Rowling Women's Fund op, met als doel trans rechten verder terug te dringen "op de werkvloer, in het openbare leven en in vrouwenruimtes."

De uitspraak rondom For Women Scotland was de basis voor richtlijnen van de Equality and Human Rights Commission, deze richtlijnen stellen dat transdiscriminatie voortaanverplicht is in ‘single sex spaces’.

In 2026 bood J.K. Rowling aan om rechtszaken te financieren tegen elke instelling die weigert trans vrouwen te weren, zoals voorgeschreven in deze nieuwe richtlijnen. Haar boodschap: "the lawsuits will keep coming."

In 2026 bracht Amnesty International UK een rapport uit waarin transfobe organisaties terecht werden omschreven als ‘anti-rechten’. Rowling zette Amnesty juridisch onder druk om het rapport in te trekken en excuses aan te bieden, met succes.

De lange tentakels van de anti-translobby

“Wat heeft Nederland daarmee te maken?” Meer dan je denkt. J.K. Rowling is een grote speler in een wereldwijde beweging die trans mensen uit het publieke leven probeert te weren, waar onder anderen Trump en Musk ook deel van uitmaken.

In het VK werd, mede onder druk van en in samenwerking met de door Rowling gesteunde anti-translobby, een onderzoek naar genderzorg ingezet: de ‘Cass Review’. Hierin werd aangeraden om trans zorg terug te dringen. Dit rapport is uitvoerig ontkracht, onder andere door de gezondheidsdiensten van Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, maar blijft invloedrijk.

Toen een rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad bevestigde dat genderzorg in Nederland niet teruggedrongen moest worden, maar (levens)reddend is voor trans kinderen, waren partijen zoals SGP, FVD, JA21 en NSC niet blij. De tentakels van het transfobe gedachtengoed reiken ook tot hier. Deze partijen willen transzorg terugdringen, bewijs of geen bewijs.

Politici spelen met levens. Toen in het VK de trans zorg voor kinderen verboden werd, steeg het aantal zelfdodingen en pogingen onder trans jongeren in het VK explosief.

Afgelopen ermee

Terug naar J.K. Rowling. Zij heeft aangegeven haar inkomsten in te zetten tegen transrechten. Elke verkoop van en rondom haar werk—boeken, merchandise, toneelstukken, films en de nieuwe HP serie die eind 2026 uitkomt—financiert deze transgendervervolging.

Harry Potter is haar bekendste inkomstenbron, inclusief spin-offs zoals The Cursed Child of de videogame Hogwarts Legacy. Ook Fantastic Beasts, Tales of Beedle the Bard en de misdaadromans van Robert Galbraith zijn van haar hand. Elke euro geeft haar meer macht en draagt bij aan de verwoesting van mensenlevens.

Mocht je denken: “Ik heb de boeken. Ik heb de dvd's toch al. Ik koop tweedehands!” dan heb je de eerste stap gezet. Alleen is er meer nodig. Wanneer jij in de trein dat boek leest, posts over de nieuwe serie liket op social media of je kind verkleed als HP-personage naar een feest gaat, gebeuren er 2 dingen:

Mensen krijgen nostalgische gevoelens, of nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd: “Oh ja! Leuk! Ik ga dit ook (weer) kopen of kijken!” De rage wordt voortgezet. Trans mensen krijgen een duidelijk signaal: Het verhaal van een tovenaarsleerling is belangrijker dan hun veiligheid.

‘Maar ik heb er zulke mooie jeugdherinneringen aan!’ Dit snappen wij, velen van ons zijn met HP opgegroeid. Dit willen we je ook niet afnemen! Wat we vragen is dat je vanaf nu andere keuzes maakt. Het kan bij Rowling echt niet meer om de kunst van de kunstenaar te scheiden. Niet als ze al haar inkomen inzet om mensen die buitenproportioneel met haat en uitsluiting te maken krijgen, nog kwetsbaarder te maken.

Sluit de mooie herinneringen die je hebt in je hart, maar laat deze niet gebruiken voor haat. Jeugdsentiment is geen excuus om je ogen te sluiten.

Lori, Carolien, Jiska, Roan en Léjanne