Geen adoptiekind meer voor mij

In mijn rug voel ik de glimlachen priemen van jonge vrouwen die uit parken komen met kleurrijk speelgoed in hun handen. Het is niet gelukt! Niemand weet de reden. Misschien stress. Het is de gebruikelijke schuldige in de gynaecologische praktijk.

De overheid moest volgens mij buitenlandse adoptie tolereren vanwege vrouwen zoals ik. Ik ben schuldig. Een verdorven vrouw zoals ik is in staat om een kind te kopen voor zijn organen om het leven van mijn zieke kind te redden. Nu is het echt voorbij.

Mijn vrienden troosten me. Hun troost eindigt altijd op dezelfde manier: dat de kinderwens alleen door geloof in God verwerkt kan worden. Ik geloof niet in wonderen. Ik leef in een wereld waar we nog steeds niet hebben afgesproken welke kleur huid God heeft. Of zelfs of Hij überhaupt bestaat en waar. Door het besluit van de overheid heb ik alle vragen over huidkleuren vermeden. DNA-banken. Ik heb ook privédetectives vermeden die op zoek hadden gemoeten naar de biologische ouders van geadopteerde kinderen ergens in Bulgarije.