Geeft Pink Ribbon écht niks aan kankeronderzoek?

Update: Nieuwsuur liet het al zien, Pink Ribbon ontkende, maar nu blijkt het uit de cijfers. Geen cent naar onderzoek, wel 2,3 miljoen naar de eigen organisatie. Maar Pink Ribbon ontkent nogmaals

Pink Ribbon is heel goed in het inzamelen van geld. Maar minder goed in het uitgeven van dat geld aan het doel waarvoor het bestemd is. Karin Spaink becijferde dat er geen eigen geld van Pink Ribbon gebruikt is om onderzoek te doen naar kanker.

Op haar blog beschrijft Spaink alle berekeningen die ze maakte aan de hand van de cijfers van Pink Ribbon. Daaruit blijkt dat de organisatie tussen 2007 en 2010 3 miljoen euro heeft besteed aan kanker. Maar dat was allemaal afkomstig van KWF en A Sister’s hope, beide organisaties hadden het geld aan Pink Ribbon geschonken en verplicht het te besteden aan kankeronderzoek. Opmerkelijk is dat ze bijelkaar 3,1 miljoen gaven, een ton ligt dus nog op de plank bij Pink Ribbon.

Wel heeft de organisatie bijna 2,3 miljoen besteed aan het eigen bureau.

Spaink eindigt haar verhaal over Pink Ribbon met nog een opmerkelijke conclusie:

Mocht u denken dat Pink Ribbbon dat geld achterhoudt als broodnodige financiële buffer: nee hoor. Hun huidige reserve beslaat zo’n 7 miljoen. Allemaal ingezameld en nooit uitgegeven.

Inmiddels heeft Pink Ribbon ook gereageerd op deze cijfers. In dit blog weerleggen ze de berekeningen zoals ze hierboven zijn geschetst.

En Roelof van Laar schreef er al over: Pink Ribbon is niet de enige