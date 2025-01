Geeft het voorbeeld van Trump Wilders de moed het kabinet te torpederen?

Tot nog toe heeft niemand zich afgevraagd wat de speech waarmee Donald Trump zijn ambt aanvaardde, betekent voor de Nederlandse politiek. Ik ben bang véél. Er is een nieuwe standaard gezet voor extreemrechtse retoriek. Bovendien heeft de president een hart gestoken onder de riem van zijn geestverwanten in Europa.

Dat zet het kabinet Schoof op nog lossere schroeven. Er komen weer twee vreselijke pijnpunten aan: de stikstofkwestie en de pensioenhervorming. Het kan best zijn dat Wilders moed vat en Trumps voorbeeld volgt: alles of niets. Het optreden van de Amerikaanse president kan hem het laatste zetje geven om een kabinetscrisis te forceren. In Nederland geldt de wet: wie breekt, betaalt. De partij die verantwoordelijk is voor de val van een kabinet, verliest de verkiezingen. Wilders denkt nu vast dat hij de uitzondering kan zijn op deze regel. Nieuwe verkiezingen openen een vergezicht van een nog grotere fractie en een eliminering van het hopeloze NSC. Volgens mij speelt Wilders met de gedachte de Donald Trump van Nederland te worden. Misschien wacht hij nog even op de uitslagen van de Duitse verkiezingen maar lang kan het niet meer duren allemaal. En ik ken het citaat van Niels Bohr: “Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft”.