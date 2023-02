Geef wolf de ruimte en laat hem leven Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Natuurlijk is het traumatisch als jouw schapen slachtoffer zijn geworden van een wolf. Maar we moeten het in perspectief zien.

De wolf is terug en dat kan alleen maar gezien worden als een groot natuurbeschermingssucces. Dat de omstandigheden in ons deel van het land na eeuwen weer goed genoeg zijn voor de wolf om zich te vestigen, werpt ook de vraag op: hoe gaan we om met het dier? Onder meer de provincie Overijssel wil ze afschieten. Dat is geen goed idee: laten wij ons aanpassen.

In een brief aan minister Van der Wal (Natuur) liet het provinciebestuur deze week weten dat er wat hen betreft Europese leefgebieden moeten komen voor de wolf. De eigen achtertuin zou wat Overijssel betreft overgeslagen mogen worden. Wolven die hier toch lopen, mogen verjaagd of doodgemaakt worden. Met andere woorden: not in my backyard. Maar dat is een verkeerd signaal.

Natuurlijk is het traumatisch als jouw schapen slachtoffer zijn geworden van een wolf. Maar we moeten het in perspectief zien: alle wolven in Nederland doden jaarlijks 300 schapen. Vossen en honden zijn samen verantwoordelijk voor tussen de 4.000 en 13.000 dode schapen. Over hen is minder discussie. De wolf heeft een stigma.

Het is veel beter om te leren leven met de wolf en in te zetten op beschermingsmaatregelen en voorlichting. Als er overlast ontstaat, worden in nauwe samenspraak met de faunabeheereenheid van de provincie beheersmaatregelen uitgevoerd. De provincie heeft bovendien een rol in het verstrekken van advies en middelen ter bescherming van vee.

Dat gebeurt al voor een deel. Zo is er onlangs extra geld vrijgemaakt voor wolvenhekken. Daar blijkt nog maar beperkt gebruik van gemaakt te worden. Ook kunnen boeren via het schadeloket gecompenseerd worden in geval van schade door de wolf. Maar het is ook goed om te kijken of we boeren financieel verder kunnen steunen bij het plaatsen van speciale hekken. Bijvoorbeeld als ze meerdere malen met de wolf te maken hebben gehad.

Dus laten we zorgen dat er ruimte blijft voor de wolf. Juist omdat het dier een aanwinst is voor de biodiversiteit en op een natuurlijke manier zorgt dat de reeën-en wilde zwijnenstand op peil blijft. De wolf vestigt zich ook niet in Overijssel, maar gebruikt deze provincie alleen als doortrekgebied. Dan geeft het geen pas om hem hier te verjagen of te doden. We moeten ook niet vergeten dat de wolf een nuttig dier is en een positief aandeel heeft in de biodiversiteit.