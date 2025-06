Geef mij geen quote, maar een keuze

Als jonge Nederlander vraag ik me steeds vaker af: waar is de inhoud in de politiek gebleven? Niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar zelfs op het voetbalveld hoor ik vaker discussies over echte keuzes dan in sommige Kamerdebatten. Natuurlijk begrijp ik dat imago belangrijk is, zetels win je tegenwoordig eerder met een viral TikTok dan met een doordacht beleidsplan. Maar wat zegt het over onze democratie als politici vooral bezig zijn met one-liners in plaats van wat het beste is voor Nederland?