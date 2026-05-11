Geef je shit niet door Opinie Vandaag

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver

Familietherapie 2.0

Opmerkelijk toch, dat mensen zo lyrisch positief kunnen opmerken dat ze “..nooit achterom kijken..” omdat ze daar “..toch niks aan kunnen veranderen”. Ze kijken graag vooruit en leven “..in het nu”. Dat is zo ongeveer de wijze waarop een kleuter in zijn werkelijkheid staat. Die maalt niet om gisteren, taalt niet naar morgen en alles is vandaag.

Niet bepaald een kwaliteit om je als volwassene op te beroepen.

Het is niet alleen een buitengewoon egocentrische kijk op het leven, het getuigt bovendien van gemakzucht, oogkleppen dan wel ‘kop in ’t zand’, én men hoeft blijkbaar nooit meer bij te leren. Want dat is omkijken; leren van eigen en andermans gedrag, maken de persoon die we vandaag zijn (En dan laten we de algehele historie van de mensheid maar even buiten beschouwing).

“We streven naar een nieuwe maatschappelijke norm. Eentje waarin intergenerationeel lijden - de pijn die we meedragen en kunnen doorgeven aan onze kinderen - een onderwerp van gesprek wordt”.

Uit rancune en frustratie kunnen prachtige dingen ontstaan. Een bijzondere publiekscampagne (voor een hopelijk beperkte doelgroep..) laat zien dat omdenken en het loslaten van doctrines interessante nieuwe perspectieven opent. Carlijn Welten (jeugdpsychiater/ systeemtherapeut) en Niek Hayen (psychiater/systeemtherapeut), ontevreden over de klant/patiënt-benadering binnen het veld van hun expertise creëerden een nieuwe methodiek: Geefjeshitnietdoor.nl

‘Het Huis’, een zorginstelling/opleidingscentrum, doorbreekt het gangbaar denken en handelen van hun beroepsgroep en handelt vanuit een holistische aanpak.

“..In hun gedeelde frustratie over de huidige zorg, en hun rotsvaste vertrouwen dat het toch echt anders kon, besloten ze een eigen GGZ-instelling op te bouwen, met een visie en werkwijze die paste in de huidige tijd. ..Als we alle conventies overboord gooien en behouden wat goed is-hoe zouden we dan nadenken over psychisch lijden?”.

Die veelomvattende benadering van ‘Het Huis’ is uiteraard niet los te denken van hedendaagse ontwikkelingen waarin o.a. social media zo’n desastreuze werking blijkt te hebben op de ontwikkeling en status van het individu. Zeer recent startte de campagne https://injebol.nl/thema/ , en niet voor niets roept Mei Social Vrij inmiddels gelijktijdig op tot een ‘time-out’ die hopelijk zal leiden tot enig voortschrijdend inzicht, en een gezond social-media-gebruik voorstaat;“..Duizenden Nederlanders doen het al: éen maand stoppen met socials. Ze missen niks en krijgen er tijd, aandacht en meer ruimte voor wat er echt toe doet voor terug. Niet om terug te gaan in de tijd, maar om tijd terug te winnen”.

Het is voorts te hopen dat dit vooral ‘duizenden Nederlanders van 18+’ betreft, wat in de maatschappijlijke bewegingen helaas nog niet is terug te zien. Dat Welten en Hayen dergelijke ‘(mis-)vormende media’ meenemen in hun behandeling is daarom niet ondenkbaar. Ziekenfonds Zilveren Kruis ging ze al voor:

“Geef je oude patronen niet door. Doorbreek ze. Niet omdat je het fout doet. Omdat het anders kan. Een transformatietraject voor ouders die voelen dat het probleem niet alleen bij hun kind ligt”.

Geen holle woorden, maar inmiddels hebben we het over campagne na campagne die in feite éen grote parallel kent, een wel héel enge, grote gemene deler: Automatisering leidde overduidelijk tot a-socialisering. Sociale verarming, vereenzaming, ontworteling, onthechting en allerlei losgeslagen gedrag door overweldigende onzekerheid. Hele maatschappelijke structuren op losse schroeven door dat allesoverheersende, ontmenselijkende internet.

Nu voor zelfs de meest basale, elementaire menselijke gedragspatronen professionele hulp nodig blijkt is ‘Het Huis’ uiteraard een zegen voor de mensheid. Het zet tegelijkertijd die ontegenzeggelijk krachtige gedachten in gang over doodgewoon, normaal, menselijk gedrag. De SIRE-campagne #DOESLIEF legde tot nog toe wellicht de meestbetekenende vinger op de zere plek.

Het wachten is nu op #doesnormaaljoh!