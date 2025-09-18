Geef bedrijven de ruimte om hun eigen energie op te wekken Opinie • 18-09-2025 • leestijd 2 minuten • 432 keer bekeken • bewaren

In Fryslân hebben we een bloeiend bedrijfsleven. Bedrijven met sterke wortels in onze provincie en die hun verantwoordelijkheid nemen. Ze zorgen voor lokale en regionale werkgelegenheid, maken prachtige producten en sponsoren bijvoorbeeld de sportvereniging in de buurt. Iedere keer dat ik bij een bedrijf op bezoek ben, dan zie ik de passie en de liefde voor het bedrijf en onze provincie. Maar ook de wil om vooruit te gaan door op een zo schoon mogelijk manier te produceren. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid pakken en vooruit willen, komen klem te zitten.

Bedrijven zitten klem omdat het stroomnet de komende jaren overvol zit. De stroom kan niet komen waar de vraag is. De oplossing is om de stroom lokaal op te wekken. Maar de provincie zet bedrijven door haar regels klem en maakt lokale opwek onmogelijk. Hierdoor blijven bedrijven afhankelijk fossiele energie. Fossiele energie die, door onze grote afhankelijkheid van buitenlands gas, de afgelopen jaren peperduur is geworden.

Veel bedrijven willen vooruit. Zo bleek afgelopen week maar weer toen ik sprak met een aantal ondernemers in Franeker. Hun oproep: geef ons de ruimte om onze eigen energie op te wekken met wind- & zonne-energie en met lokale opslag. Dit is nodig omdat het nog jaren duurt voordat het elektriciteitsnet is verzwaard. Krijgen deze bedrijven de ruimte niet, dan dreigen ze weg te trekken uit onze provincie met alle gevolgen van dien. Lokale werkgelegenheid verdwijnt, de sportclub wordt niet meer gesponsord en we dreigen soms eeuwenoude familiebedrijven kwijt te raken met sterke wortels in Fryslân.

Je zou dan een provincie verwachten die meewerkt. Maar nota bene in september 2024 heeft een meerderheid van de Provinciale Staten besloten dat er alleen windenergie bij bedrijventerreinen in de vier grote kernen (lees: Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Sneek) mag worden opgewekt. Een voorstel vanuit mijn fractie (PvdA) om dit bij alle grote bedrijventerreinen in onze provincie toe te staan, werd weggestemd. Het gevolg en de boodschap is dat bedrijven buiten de vier grote kernen het volgens de provincie maar uit moeten zoeken.

Wat mij betreft een grote fout, maar die is nog te repareren. Laten we met elkaar de verantwoordelijkheid pakken en bedrijven de ruimte geven om hun eigen energie op te wekken. Dit is keihard nodig zodat de bedrijven vooruit kunnen, ze niet afhankelijk zijn van duur buitenlands gas, we de banen en de goede arbeidsomstandigheden hier behouden en zodat lokale (sport)verenigingen gesponsord kunnen blijven worden. Ik zal me hier in ieder geval voor blijven inzetten.

