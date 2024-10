Gedwee naar de slachtbank

De meesten van jullie zullen wel bekend zijn met de paradox van tolerantie van Karl Popper. Onbeperkte tolerantie zal uiteindelijk leiden tot intolerantie. De oplossing? Het bestrijden van deze intolerantie. We moeten immers niet toelaten dat intolerantie in de vorm van haat, discriminatie of racisme de overhand krijgt, daar is iedereen het wel over eens. In het huidige politieke discours wordt intolerantie echter vaak gelegitimeerd door een democratische meerderheid, ofwel de wil van ‘het volk’. Als men middels een democratische meerderheid kiest voor intolerantie jegens bepaalde ideeën, groepen mensen of maatschappelijke ontwikkelingen is dit altijd gelegitimeerd. Men heeft nou eenmaal gekozen voor partijen die bijvoorbeeld journalistiek en rechtspraak demoniseren. Prima, toch?