'Geduldig wachten' wordt het nieuwe normaal, dankzij vergrijzing en enorm personeelstekort

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De zomervakanties zijn nagenoeg voorbij en het gewone dagelijkse leven is door velen weer opgepakt. Met alle daarbij behorende knellende problemen in de samenleving die er vóór de zomervakantie ook al waren.

De bekende crisissen in Nederland hebben de afgelopen maanden weinig media-aandacht gehad vanwege het reces van de Tweede Kamer en het maken door het kabinet Schoof van het regeringsprogramma. Waarvan al wel iets naar buiten is gekomen maar nog lang niet alles bekend is. Zoals de informatie dat het geld van de overheid op is en de koopkracht voor iedereen een klein beetje zal stijgen. Dat laatste als verwachting van het Centraal Planbureau.

Tot nu toe is onderbelicht gebleven wat het effect is op onze economie van de blijvende personeelstekorten als gevolg van de toenemende vergrijzing in Nederland. Dat wordt steeds meer de doorslaggevende kritische factor voor het snel kunnen oplossen van bijna alle thans bekende crisissituaties in Nederland. Bekend is bijvoorbeeld dat bij de overheid geld op de plank is blijven liggen om uitgegeven te kunnen worden vanwege deze tekorten op de arbeidsmarkt.

Dit zeer complexe en hardnekkige probleem zal de komende jaren een forse rem zetten op het snel kunnen oplossen van alle crisissituaties in Nederland. Dat harde feit vraagt van alle burgers een nieuwe houding van wachten en veel geduld hebben. Niet echt twee eigenschappen waar Nederlanders om bekend staan.

Geduldig wachten, hoe moeilijk dat in sommige situaties van individuele burgers ook zal zijn, is in 2024 onontkoombaar geworden. Voor oudere en alle jongere generaties. Die transitie in gedrag zal vermoedelijk niet zonder slag of stoot gaan plaatsvinden.