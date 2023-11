Gedachten tijdens de gevechtspauze: waarom zijn er geen anti-Hamas-chants en is Israël ons voorland?

26 nov. 2023 - 17:25

Ik vraag mij oprecht Han wat er van de Palestijnse bevolking en hun staat terecht zal komen als Hamas van het toneel verdwenen is? nIet dat Hamas een plus is voor de bevolking en een onafhankelijke staat. Integendeel. Maar kijkend naar de Westbank waar de PLO de touwtjes in handen heeft. Daar komt geen gewelddadig verzet vandaan zoals in GAza. Omdat PLO heer en meester is en met Israel goede banden heeft. Maar de PLO is in en in corrupt. Voor Israel een prachtige situatie. Een organisatie als PLO die de bevolking onder de duim houdt, zonder dat Israel daar zijn eigen IDF tegenover moet zetten. Zo kan Israel het 'palestijnenprobleem' vergeten en zachtjes laten doorsudderen. Terwijl steeds meer land wordt ingepikt. Op enig moment is er een status quo dat een palestijnse staat compleet onmogelijk is en Palestijnen alleen nog kunnen kiezen tussen het 2e rangs israelische burgerschap of vertrekken naar Jordanie of libanon. Wat in menig column al geopperd wordt: wat als Hamas weg is, wat dan? De internationale gemeenschap wacht een zware taak als ze bovenvermeld scenario onwenselijk vinden. [en dat vraag ik mij af]