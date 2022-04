Gecoördineerde aanval op Frans internet: glasvezelkabels op verschillende plekken gelijktijdig doorgeknipt Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 349 keer bekeken • bewaren

In een aantal grote Franse steden is het internet ernstig verstoord nadat ondergrondse glasvezelkabels opzettelijk zijn doorgeknipt. Volgens experts is er sprake van een gecoördineerde, grootschalige actie.

Woensdagochtend trok internetprovider Free als eerst aan de bel omdat het internetverkeer platgelegd was. Even later bleek hetzelfde te gelden bij Bouygues Telecom en SFR. Rond Parijs en Lyon bleken de glasvezelkabels ernstig beschadigd, wat voor verbindingsproblemen zorgde in onder meer die twee steden, maar ook Straatsburg, Grenoble, Reims, Nantes en Marseille.

Wie er achter de vernielingen zit, is vooralsnog onbekend. Het is niet de eerste keer dat er glasvezelkabels worden doorgesneden, het is wel voor het eerst dat er zoveel kabels tegelijkertijd op verschillende plekken zijn vernield. ‘Een incident op deze schaal gebeurt eigenlijk nooit,’ aldus een veiligheidsmedewerker. Justitie is een onderzoek gestart naar de dader.

frankrijk , nieuws