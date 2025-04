Gebruikers slimme thermostaten met stomheid geslagen nu Google service plots stopt en hen in de kou laat staan Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 268 keer bekeken • bewaren

Ze werden gelokt met de belofte dat het de ultieme handigheid was: zogenaamd slimme thermostaten waarmee onder meer op afstand de verwarming ingesteld kan worden. Maar de eerste gebruikers komen nu van een koude kermis thuis. Google heeft aangekondigd de software voor de eerste en tweede generaties Nest Learning Thermostat, die in 2011 en 2012 werden uitgebracht, niet langer te updaten. Gebruikers zullen daardoor niet meer in staat zijn hun apparatuur op afstand te bedienen. Dat geldt ook voor de Europese versie die in 2014 op de markt kwam.

Gebruikers die komende winter, de maatregel gaat in op 25 oktober, er warmpjes bij willen zitten zullen genoodzaakt zijn zich naar de thermostaat te begeven en de temperatuur daar met hardware knoppen te regelen.

De Amerikaanse tech gigant heeft ook aangekondigd de verkoop van 'slimme thermostaten' in Europa helemaal te staken. Volgens Google zijn de Europese verwarmingssystemen te divers om ze goed te kunnen bedienen.

The Verge schrijft dat de actie van Google twijfels oproept over het oprukken van zogeheten 'slimme' apparaten in het huishouden. De handelswijze van Google maakt duidelijk dat de kostbare apparaten hun waarde en functie grotendeels verliezen als de leverancier de ondersteuning staakt. Bij Google gebeurt dat al na iets meer dan 10 jaar. Om de woede van consumenten enigszins te temperen geeft Google nu forse kortingen op nieuwe modellen. Het is alleen de vraag wie daar nog warm voor wil lopen.