Gebruik emotie, Frans Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 412 keer bekeken • bewaren

Frans, ik maak mij zorgen. Hier, kijkende naar het debat over het verslag van de informateur, merk ik één ding aan jouw confrontaties met Wilders. Hij loopt namelijk keihard over je heen. Je zegt dat hij “huilie huilie” doet, maar hoe het overkomt is het tegenovergestelde. Wilders wint een conflict wat eigenlijk niet te winnen zou moeten zijn, want de essentie van jouw verhaal is zo krachtig dat het makkelijk moet zijn om Wilders politiek een harde klap toe te dienen.

Immers, in die minuten spreektijd van hem, tussen de interrupties door, laat hij duidelijk blijken dat hij op al zijn afspraken en toezeggingen die in het verslag staan terugkomt. Hij gooit de handdoek in de ring, naar zowel de formatie met voor hem een rol als premier (de jure of de facto) als naar hetgeen hij zijn achterban belooft. Voor hem is niets heilig, behalve zijn persoonlijke macht.

Maar jij kaart dit niet goed aan. Je beperkt jezelf. Je laat jezelf niet gaan en houdt je in. Je wilt niet toegeven aan hetgeen jou in het verleden juist zo overtuigend maakte en mensen inspireerde. Want daaraan toegeven, dat kon vroeger niet. Het was vies en onprofessioneel, maar het is wel wat de meesten van ons nu nodig hebben. Een kracht dat kan inspireren, motiveren en ook verbinden en wat je nog hebt laten zien eind vorig jaar maar waar je meermaals sorry voor zei, uit schaamte?

Dit probleem speelde ook tijdens de campagne namelijk. Je gebruikte feiten, je probeerde vooraf te formeren om te laten zien dat je bereid bent te besturen en hield je in tijdens debatten en publieke optredens, want één kant wilde je niet laten zien van je. Die kant waar jouw kracht juist ligt en waar je anderen mee kan overtuigen. Je moet die kracht echt gaan gebruiken, de vrijheid geven die je het gaf op de avond van 22 november toen de exitpoll bekend werd gemaakt.

Die kracht is emotie. Het is niet vuil, niet smerig, niet fout. Het is juist goed, mooi en écht. Want juist die emotie toont hoe erg zaken jou raken en hoe erg jij die verandering wil bewerkstelligen. Jij bent ook juist iemand die de emotie kan inhouden wanneer dat nodig is omdat er van je wordt verwacht mee te besturen. Maar de emotie helemaal wegstoppen beperkt jou en beperkt ook de sociaaldemocratie, want juist emotie is heel belangrijk binnen de sociaaldemocratie en alle andere sociale bewegingen.

Door emotie te voelen en te ervaren weten we juist instinctief wanneer iets onrecht is, oneerlijk is en beter moet. Jezelf beperken tot feiten, ‘realisme’ en ‘logica’ beperkt de beweging die wij willen bewerkstelligen.