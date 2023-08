Gebrek aan aandacht voor alleenstaande moeders leidt tot geweld Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 360 keer bekeken • bewaren

Isra Lee Directeur/oprichter Stichting Single SuperMom

© cc-foto: Pierre Doyen

Voor de tweede keer in een paar maanden stonden wij moeders uit ons netwerk bij die werden geconfronteerd met geweld. Van één van hen stierf de zoon in het pleeggezin waar hij werd ondergebracht, de ander werd vorige week door haar ex neergestoken. Wij eisen een veilig leven voor ‘onze’ moeders, weg van armoede en geweld.

Als ik het heb over ‘ons netwerk’, bedoel ik het grote netwerk van alleenstaande moeders rondom de Stichting Single SuperMom. Het is niet zo bekend, maar alleenstaande moeders behoren tot de armste groepen in onze samenleving, en ook tot de eenzaamste.

Eén van onze belangrijkste activiteiten is de gratis training ‘Durven Doen!’. Daarin werken alleenstaande moeders in een groep zeven weken lang aan hun persoonlijke ontwikkeling, zowel wat betreft werk en inkomen als hun netwerk, moederschap en vrije tijd. Onder leiding van professionele trainers en gast-trainers, die vaak uit dezelfde gemeenschappen komen als de moeders en niet zelden ooit zélf ‘Durven Doen!’ volgden, komen de vrouwen tot bloei en werken ze aan hun toekomst.

Ons doel is deze vrouwen weer zelfvertrouwen te geven, ze te laten ontdekken wat ze belangrijk vinden in hun privéleven en in opleiding of werk en hen maar ook hun kinderen een goede toekomst te laten opbouwen, met beide benen in de samenleving. Daarin zijn we succesvol.

Deel van ons succes is dat vrouwen zich bij ons veilig voelen. Naar formele organisaties zijn ze wantrouwig, zeker sinds de toeslagenaffaire en de grote problemen bij Jeugdzorg. Wij hebben een rotsvast vertrouwen in ‘onze’ moeders, en dat voelen ze.

Maar helaas, genoeg is het niet. In het nu vijftienjarige bestaan van Stichting Single SuperMom, werden verschillende moeders slachtoffer van geweld. Soms door een ex-partner die zijn handen niet thuis kan houden, soms door problemen in pleeggezinnen. Eerder dit jaar leefden we mee met een moeder die moest getuigen in de rechtszaak tegen de pleegmoeder die haar peuterzoon zo erg mishandelde dat de dood erop volgde; de pleegmoeder kreeg vijf jaar cel.

Deze week proberen we een moeder bij te staan die eerder deze maand door haar ex-partner en de vader van haar kinderen werd neergestoken. Haar dochter, die haar moeder probeerde te helpen, liep ook een diepe snijwond op. De problemen spelen al langer maar de hulp is niet toereikend. Tekenend is dat de dader één van de sleutels van het huis van de moeder heeft meegenomen, en zij nu al ruim een week wacht op een nieuw slot op haar deur. Geld om dat zelf te kopen en laten installeren, heeft ze niet.

Achter elk individueel verhaal gaat een schrijnende maatschappelijke context schuil. Deze moeders hebben vaak niet of nauwelijks hulp of een netwerk, ze leven van een bijstandsuitkering en willen graag betaald werken maar kunnen dat niet organiseren met de kinderen. Voor therapie, of hulp om de omgang met de ex-partner en vader van de kinderen goed en veilig te regelen, is geen geld, en vaak ook geen ‘mentale ruimte’. Er zijn soms schulden, vaak gezondheidsproblemen, en er is altijd, echt altijd, heel veel stress.

Zolang die problemen niet structureel worden aangepakt, is het voor ons bij Single SuperMom treurig genoeg een kwestie van wachten tot we weer een akelig telefoontje krijgen over een moeder die met onze hulp een nieuw pad in haar leven wil inslaan. Om die problemen aan te pakken, moeten ze eerst worden gezien, en zelfs daar schort het nog aan. Alleenstaande moeders behoren ook tot de onzichtbaarste groepen in de samenleving. Gevolg daarvan is overigens ook dat wij als stichting voor onze financiering van ad hoc-financieringen afhankelijk zijn en we, net als ‘onze’ moeders, telkens weer gestresst alles op alles moeten zetten financieel het einde van de maand te halen.