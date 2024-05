Geachte Richard van Zwol, durf in het kader van je nationale revolutie het taboe rond slaafgemaakten te doorbreken Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 440 keer bekeken • bewaren

Veel mensen hebben daadwerkelijk bewezen niet in staat te zijn de juiste levensbeslissingen te nemen.

Durf in het kader van je nationale revolutie het taboe rond slaafgemaakten te doorbreken

In de vroege vrijdagmiddag van 31 mei was het weer raak. Door een seinstoring reed geen geen enkele trein tussen Zwolle en Deventer. Alsof de duvel er mee speelde, kwamen de lexicograaf en de socioloog elkaar weer tegen net zoals de vorige keren dat zij een gesprek voerden naar aanleiding van het nieuwe woord slaafgemaakte. De heren begroetten elkaar hartelijk en namen plaats op een van de houten banken onder de overkapping. Daarna kwamen ze ter zake.

Lexicograaf: "Heb je nog vooruitgang geboekt met je ideeën?"

Socioloog: "Nu Richard van Zwol formateur is geworden, heb ik goede hoop dat ze een kans krijgen. We kennen elkaar uit onze studietijd. Ik heb hem gisteren een brief geschreven. Hier: lees maar op mijn iPhone."

Lexicograaf: "Ik ben helaas mijn leesbril vergeten. Ja Ja, de jaren tellen."

Socioloog: "Dan lees ik hem wel voor. Er komt voorlopig toch geen trein."

Geachte heer van Zwol, beste Richard,

We hebben samen nog in dezelfde collegebanken gezeten. Ik kan wel zeggen dat ik blij verrast ben door jouw benoeming tot formateur. Je durft buiten de lijntjes te kleuren. Je hebt gevoel voor onorthodoxe maatregelen. Je kent eigenlijk geen taboes. De nationale revolutie is bij jou, de kandidaat-premier en de vier fractievoorzitters in goede handen. Daarom ontvang je deze brief. Ik heb een idee om een paar witte vlekken in het hoofdlijnenakkoord in te vullen.

Dat komt zo: je hebt ongetwijfeld gemerkt dat de meeste media het woord "slaaf" hebben vervangen door "slaafgemaakte". Dit bengt tot uitdrukking dat men mensen tot slaaf kan maken. Natuurlijk zijn in het verleden consequent op foute gronden steeds de verkeerde mensen tot slaaf gemaakt. Daarover geen discussie. Het is geen wonder dat onze voorouders slavernij bij wet hebben verboden. De vraag is of daarmee niet het kind met het badwater is weggegooid. Ik wil je vragen met de premier en de coalitiepartijen een taboe te doorbreken en werkelijk een nieuwe weg in te slaan.

Veel mensen hebben daadwerkelijk bewezen niet in staat te zijn de juiste levensbeslissingen te nemen. Ze maken consequent de verkeerde keuzes en komen daardoor klem te zitten. Ze liggen aan de ketting door oninbare schulden.

Dit geldt voor individuen en gezinnen. Er is rond deze ongelukkigen een hele industrie gegroeid van coaching en hulpverlening en schuldsanering die honderden miljoenen kost en weinig opbrengt. Zou het niet beter zijn deze mensen en gezinnen van hun beslissingsmacht te verlossen zoals dat nu al voor een deel gebeurt als zij een curator krijgen? Dit kan door ze te verkopen aan personen of bedrijven die dat kunnen betalen. Zij nemen voortaan de beslissingen voor wie dat zelf niet kan omdat ze door hun maatschappelijk succes bewezen hebben wel de juiste keuzes te maken. Anders konden zij zich immers zo'n aankoop niet veroorloven. De opbrengst gaat naar de schuldeisers. Denk daarbij niet aan slavenmarkten en zo. Dat zijn kwade herinneringen uit een vervloekt verleden. Wij zouden de koop en verkoop van slaafgemaakten nieuwe stijl in handen kunnen leggen van beëdigde makelaars.

Nu zeg je misschien als christen: worden gezinnen dan niet uiteengerukt? Mijn antwoord: met disfunctionele gezinnen is dat misschien wel het beste. Denk je eens in wat een problemen hiermee worden opgelost. Een deel van het structurele personeelsgebrek zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Gezinnen met jonge kinderen verschaffen zich een oppas opa of oma. Enzovoort. En zo verder.

Geachte heer Van Zwol, beste Richard, hier gloort ook een oplossing voor het asiel- en voor het illegalenprobleem. Ook hier worden immers enorme kosten gemaakt waar alleen maar een ineffectieve industrie van hulpverleners – juridisch en sociaal – garen bij spint. Van hun kant hebben afgewezen asielzoekers en illegalen bewezen dat zij net zo min als schuldenaren in staat zijn de juiste levensbeslissingen te nemen. Zij maakten immers een kostbare en gevaarlijke reis om geluk te zoeken waar dat niet is.

Zwak punt onder het hele programakkoord is het onmiskenbare feit dat uitzetting onmogelijk is. Welnu, we zouden de kosten van opvang en opsporing enigszins kunnen terugverdienen door afgewezen asielzoekers en illegalen eveneens tot slaaf te maken en – misschien na een korte training – over te dragen aan zo'n beëdigd makelaar.

Het nieuwe kabinet is van plan Nederland los te maken uit tal van internationale verdragen die de bewegingsvrijheid van het Koninkrijk belemmeren. Dit kan hier dan meteen worden meegenomen. Ook krijgt ons land de kans om weer het voortouw te nemen en de rol van aanjager te spelen binnen de Europese Unie.

Geachte heer van Zwol, beste Richard, durf out of the box te denken, doorbreek taboes. Graag zou ik een en ander in een gesprek met jou willen toelichten op een door jou aan te wijzen tijd en plaats. Onder vier ogen of met deelname van de kandidaat premier en wellicht ook de fractievoorzitters. Over de heer Wilders en mevrouw van der Plas maak ik me geen zorgen maar mevrouw Yesilgöz en de heer Omtzicht hebben misschien een extra duwtje nodig. Leve de nationale revolutie.

Hoogachtend en met beste groet,

Lexicograaf: "Potjandozie"

Socioloog: "Ik hoop dat hij echt zoveel ruggengraat heeft als ze in Den Haag vertellen."

Toen klonk uit de stationsluidspreker de mededeling dat het treinverkeer weer langzaam op gang kwam.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

